Лавров счел, что американцы не хотят быстрого завершения переговоров РФ и Украины

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - США не заинтересованы в быстром ходе переговоров России и Украины, хотят максимально долго держать стороны в состоянии боевых действий, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Переговоры идут тяжело, потому что украинская сторона вроде и выразила понимание тех вещей, которые должны быть согласованы во время переговоров, постоянно меняет свою позицию, отказывается от своих же предложений. Трудно избавиться от впечатления, что их держат за руку американские коллеги, которым, - если почитать политологов и наших, и западных, - американцы просто исходят из того, что им невыгодно, чтобы этот процесс завершился быстро", - сказал он в ходе выступления перед студентами МГИМО.

"Они рассчитывают продолжать накачивать Украину оружием. Звучат провокационные заявления: давайте туда советские "МиГи" из восточной Европы перебросим, еще дополнительно "Стингеры", которые являют собой колоссальную угрозу, потому что потом обязательно расползутся по всей Европе. Видимо хотят нас максимально долго держать в состоянии боевых действий. Но у нас и здоровье есть, и опыт есть, и дух, и воля. Защитить то, что мы сейчас защищаем и обеспечить надежно и безопасность РФ, и в немалой степени достойную жизнь тех, кто хочет жить на Украине, но кто считает себя представителем русской культуры во всех ее проявлениях", - сказал Лавров.

Первые переговоры представителей России и Украины состоялись 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Затем делегации встречались 3 марта в Беловежской пуще, в Брестской области - 7 марта. Глава делегации РФ на переговорах Владимир Мединский сообщал ранее, что принято решение проводить дальнейшие переговоры ежедневно в режиме видеоконференцсвязи.