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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Премьер Италии выразил уверенность, что объем импорта российского газа не упадет

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Премьер Италии Марио Драги заявил в пятницу, что не ожидает со стороны России снижения объема поставок газа.

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"Мы не ожидаем снижения поставок", - заявил Драги по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

По сообщению телеканала TGcom24, премьер вновь заявил, что считает нарушением контрактов выдвинутую Россией идею перевода оплаты поставляемого в страны ЕС российского газа в рубли. "Подтверждаю то, о чем говорил еще вчера. Такой шаг - это нарушение контрактов, в которых указывается, что оплата должна производиться в евро или долларах. Теперь Еврокомиссия изучит юридические аспекты", - отметил Драги.

В среду Владимир Путин сообщил, что руководство РФ приняло решение о переводе оплаты за поставки российского газа на экспорт в недружественные страны в российские рубли.

Марио Драги Владимир Путин
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