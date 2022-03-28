Глава Eni возложил на политиков ответственность за высокие цены на нефть и газ

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть и газ стали такие высокие, потому что мировые лидеры не были мудрыми в оценке ситуации на энергетическом рынке, заявил на энергетическом форуме в Дубае глава Eni Клаудио Дескальци.

Он отметил, что из-за климатической повестки производителей нефти и газа стали называть "если не преступниками, то почти преступниками".

"Большая ошибка вести себя радикально и говорить, что нужны только возобновляемые источники энергии (ВИЭ), а другое должно исчезнуть. В последние 200 лет все новые источники энергии добавлялись - уголь, плюс нефть, плюс газ, плюс ВИЭ. Никогда один источник не заменял остальные. Сумасшествие думать такое. И нам нужно использовать разные технологии. Если мы думаем, что у нас есть выбор технологий по идеологическому принципу, это сумасшествие. Технология - это не религия, это не Бог", - сказал Дескальци.

"Что касается энергии, нужно понимать, то, о чем говорите, я про компетенцию. Каждый говорит об энергии, о COVID-19, и делают большие ошибки, и теперь мы видим, что происходит", - сказал он.

По словам главы Eni, цены на газ выросли из-за того, что отрасль недоинвестировала 45% того, что инвестировала в предыдущие семь лет, до 2014 года, а уж затем возник "российский фактор".

"Мировые лидеры не были мудрыми и не соблюли баланс в оценке энергетической ситуации", - сказал Дескальци.

Он также затруднился ответить, где Европа сможет взять газ для замены российского, отметив, что заместить 160 млрд куб. м газа будет нелегкой задачей.

В Европе свободные мощности по регазификации составляют 30 млрд куб. м, но есть вопрос - откуда взять сам СПГ? продолжил Дескальци. "Никто не говорил о газе, что 7-8 лет происходило недоинвестирование. Как за ночь можно решить вопрос бизнеса, который по сути своей долгосрочный?" - спрашивает он.

"Европа - это пустая коробка с точки зрения энергии. В США есть хороший рынок и есть энергия. А в Европе - хороший рынок, но нет энергии, и мы не думали о стратегии, об энергобезопасности", -заметил глава Eni.

По его мнению, сейчас единственная возможность для Европы заместить поставки российского газа - это Африка.

"Африка - единственный ответ на сегодня. США - может быть, но они экспортируют 120 млрд куб. м, и эти объемы уже размещены. Может быть они могут разрабатывать больше, я не знаю, но этого недостаточно. Африка - хорошая возможность", - добавил Дескальци, отметив, что юг Европы, в частности, Италия, получают трубопроводный газ из таких африканских стран, как Египет, Алжир, Ливия, Конго и Мозамбик.

Дескальци сказал также, что позиция России о том, чтобы продавать газ в Европу за рубли - единственное, что сейчас вызывает волатильность на рынке газа.

"Это единственный вопрос, который вызывает волатильность, неопределенность, и является причиной, почему цены на газ, несмотря на мягкую погоду, несмотря на СПГ и наличие российского газа, очень высокие - в 7-8 раз выше, чем год назад. Сейчас газ прибывает из Украины (из России через Украину - ИФ) в Италию, но мы не знаем честно говоря, что будет в будущем", - заметил глава Eni.

"Сейчас они просят нас платить рублями - валютой, которой у нас нет, и это не прописано в контрактах. Контракт написан в евро, и это нельзя менять в одностороннем порядке, нужно договориться об этих изменениях, но договориться сложно, потому что у нас нет этой валюты", - сказал он.