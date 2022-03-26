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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:46

Минобороны РФ заявило об уничтожении крылатыми ракетами двух объектов ВСУ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что применили высокоточные крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс" для уничтожения объектов украинской армии в Житомирской области и в районе города Николаев.

"В течение дня 25 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" уничтожен склад с боеприпасами и вооружением в районе населенного пункта Великие Коровницы Житомирской области", - заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Как рассказал Конашенков, "высокоточной крылатой ракетой "Оникс" уничтожена база горючего в районе Николаева, с которой осуществлялось снабжение топливом группировки ВСУ в южной части Украины".

"Калибр" - семейство российских крылатых ракет, разработанных ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Этими ракетами оснащают современные российские корабли и подводные лодки.

"Оникс" - сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия. Кроме того, может применяться и по наземным целям. Ей вооружены российские корабли и береговые ракетные комплексы "Бастион".

Хроника 24 февраля – 26 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Житомирская область Николаев Минобороны РФ Калибр Оникс
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