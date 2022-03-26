Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения командного пункта ВСУ с вертолетов Ка-52

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Вертолеты армейской авиации ВКС России нанесли авиационный удар противотанковой управляемой ракетой по командному пункту ВСУ. Соответствующее видео в субботу представило Минобороны России.

"Звено вертолетов Ка-52, в ходе огневой поддержки наступающих войск, с режима висения, противотанковым ракетным комплексом "Вихрь" уничтожили назначенные цели без входа в зону поражения ПВО противника с расстояния свыше 7 тысяч метров", - пояснили в ведомстве.

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции на Украине выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.