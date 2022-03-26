Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:43

Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения командного пункта ВСУ с вертолетов Ка-52

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Вертолеты армейской авиации ВКС России нанесли авиационный удар противотанковой управляемой ракетой по командному пункту ВСУ. Соответствующее видео в субботу представило Минобороны России.

"Звено вертолетов Ка-52, в ходе огневой поддержки наступающих войск, с режима висения, противотанковым ракетным комплексом "Вихрь" уничтожили назначенные цели без входа в зону поражения ПВО противника с расстояния свыше 7 тысяч метров", - пояснили в ведомстве.

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции на Украине выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Украина Россия Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 26 марта

Арабская коалиция начала новую операцию против йеменских хуситов

Арабская коалиция начала новую операцию против йеменских хуситов

США планируют ввести санкции против российских компаний, обслуживающих армию

Специалисты NASA отправились в Казахстан для встречи астронавта, прибывающего с МКС

Саммит ЕС провозгласил планы отказа от российских энергоносителей

Макрон сообщил, что рассчитывает в ближайшие часы провести разговор с Путиным

Макрон сообщил, что рассчитывает в ближайшие часы провести разговор с Путиным

В Киеве заявили, что пока не достигли консенсуса на переговорах с Москвой

МИД Франции вызвал посла РФ в Париже из-за "недопустимого твита"

МИД Франции вызвал посла РФ в Париже из-за "недопустимого твита"

Швейцария вводит санкции против РФ в рамках четвертого санкционного пакета ЕС

Швейцария вводит санкции против РФ в рамках четвертого санкционного пакета ЕС

Послу Молдавии в Москве заявлен протест в связи с акцией у посольства РФ в Кишиневе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код