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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:24

Биткойн превысил $47,7 тыс. впервые за два месяца

Биткойн превысил $47,7 тыс. впервые за два месяца
Фото: Janos Kummer/Getty Images

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Криптовалюты дорожают в понедельник благодаря сдержанному оптимизму инвесторов в отношении нового раунда переговоров между Россией и Украиной.

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Цена биткойна к 16:56 по московскому времени поднялась на 3,5%, до $47, 703, согласно данным CoinDesk. Курс превысил отметку в $47 тыс. впервые за два месяца, пишет Trading Economics.

Эфир, вторая по популярности криптовалюта, подорожал к этому времени на 4,2%, до $3 375 тыс.

В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский сообщил российским журналистам, что украинские переговорщики готовы обсуждать с Россией нейтральный статус страны. Эти заявления повысили спрос на рисковые активы, включая криптовалюты.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, новый раунд переговоров состоится во вторник в Турции, встреча пройдет в очном формате.

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