Финляндия обсудила с НАТО механизмы вступления в альянс новых участников

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом принципы и процедуры принятия в альянс новых государств.

"Необходимо усилить безопасность Финляндии и изучить все возможности и виды. Поэтому мы с генеральным секретарем Столтенбергом обсудили в понедельник основательно все принципы и процедуру приема новых членов", - написал Ниинистё в соцсетях.

Во вторник о состоявшейся беседе сообщила и канцелярия главы государства.

"Президент Ниинистё и генеральный секретарь Столтенберг обсудили военную деятельность России на Украине... Кроме того, президент и генсек рассказали о развитии отношений между НАТО и Финляндией", - сообщили в канцелярии президента.

В Финляндии после начала специальной военной операции России активно обсуждается возможность вступления страны в НАТО. Если ранее большинство финнов были против членства в альянсе, то последние опросы общественного мнения свидетельствуют о росте настроений в пользу НАТО. Так, по последним опросам, за вступление в НАТО высказались 62% опрошенных, против были 16%, остальные затруднились с ответом. О возможности вступления говорят и некоторые ведущие политики страны.