Военные РФ сочли гуманитарную ситуацию в Харькове наиболее критичной

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Самая критическая гуманитарная обстановка сейчас сложилась в украинском Харькове, заявил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев на брифинге в среду.

"Гуманитарная обстановка в ряде населенных пунктов, подконтрольных официальному Киеву, продолжает стремительно ухудшаться, при этом наиболее критическая ситуация на сегодня складывается в Харькове", - сказал Мизинцев.

Он сообщил, что в городе введен комендантский час.

"Местные жители, опасаясь провокаций со стороны националистов, вынуждены укрываться в подвалах. Во многих домах нет отопления, света и газа, коммунальными службами восстановительные работы не проводятся. В больницах гражданскому населению в медицинской помощи отказывают, лечат только военнослужащих ВСУ и боевиков территориальной обороны. Жизненно важные лекарственные препараты в аптеках отсутствуют. Продуктовые магазины работают два-три часа в день, покупателей в них практически нет, так как у многих людей просто закончились денежные средства", - сказал Мизинцев.

Служба безопасности Украины (СБУ), сообщил он, проводит массовые аресты граждан.

"По телефону и в социальных сетях люди стараются не общаться, осторожны в высказываниях, так как СБУ проводит массовые аресты гражданских лиц", - сказал Мизинцев.

Боевики нацбатальонов в Харькове

Боевики националистических батальонов, по словам начальника НЦУО, размещают тяжелую боевую технику в жилых кварталах Харькова, превращают квартиры населения в позиции для ведения огня.

"Националисты продолжают применять испытанную тактику размещения тяжелой военной техники в жилых кварталах. Боевики руководствуются прямым приказом из Киева - использовать любое необходимое им имущество и технику гражданского населения, заходить в квартиры и оборудовать в них огневые точки", - сказал Мизинцев.

По его словам, "жители города заблокированы неонацистами, находятся в заложниках у боевиков в качестве "живого щита", выехать по гуманитарным коридорам не могут, личные автомобили граждан подвергаются обстрелам из стрелкового оружия и минометов".

Он также сообщил, что бойцы националистических батальонов с целью запугивания горожан ведут беспорядочную стрельбу из крупнокалиберных пулеметов по жилым домам.

Для спасения жителей города, отметил он, "требуется принятие незамедлительных решений, направленных на стабилизацию гуманитарной обстановки".

Российская сторона обращается к руководству международных организаций с просьбой принудить власти Украины к выполнению ими гуманитарных обязательств в Харькове и других населенных пунктах страны.

"Обращаемся к руководителям Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, Международного Комитета Красного Креста и других международных организаций и настоятельно просим использовать авторитет и потенциал ваших организаций для принуждения киевских властей к выполнению ими гуманитарных обязательств не только в Харькове, но и в других населенных пунктах Украины", - сказал Мизинцев.

Руководитель НЦУО также сообщил, что украинская сторона держит "в заложниках в качестве "живого щита" свыше 4,5 млн мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктов, а также 6 476 граждан из 19 иностранных государств".

В Россию эвакуировали более полумиллиона человек с Украины и из ЛДНР

Кроме того, Мизинцев заявил, что на территорию России эвакуировано более полумиллиона человек из Украины, ДНР и ЛНР.

"За прошедшие сутки без участия киевских властей из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 20 495 человек, из них - 3 384 ребенка, а всего с начала специальной военной операции - уже 509 425 человек, из которых 104 807 - дети", - сообщил Мизинцев.

"Государственную границу Российской Федерации пересекли 62 382 единицы личного автотранспорта, из них за сутки - 2 534 единицы", - добавил он.