Военные РФ сообщили об уничтожении в Николаевской области украинского штаба

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Российские войска за сутки уничтожили 64 военных объекта на Украине, включая штаб сил спецопераций в Николаевской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В течение дня оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены 64 военных объекта Украины. Среди них четыре пункта управления, в том числе штаб украинских сил специальных операций в районе населенного пункта Березниговатое Николаевской области", - сказал Конашенков на брифинге в среду.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены крупные склады горючего в районах Староконстантинов и Хмельницкий (города в Хмельницкой области Украины - ИФ), с которых осуществлялись поставки топлива для бронетехники украинских войск на Донбассе", - отметил он.

Кроме того, министерство обороны России сообщило, что ракетами оперативно-тактического комплекса "Искандер" уничтожены два ракетно-артиллерийских склада армии Украины в населенном пункте Каменка в Донецкой области.

По словам Конашенкова, также уничтожены три зенитных ракетных комплекса - один С-300 в районе города Малин Житомирской области и два - "Бук-М1" в районах Угледара и Славянска, три установки реактивных систем залпового огня, две артиллерийские батареи и 49 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов ВСУ.

"Средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил за сутки уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Изюм, Новая Каховка, Донецк, Николаев, Бердянск, Горловка, Луганск И Рубежное", - сказал Конашенков.

"В районе населенного пункта Тумень Ровенской области вблизи украинско-белорусской границы в ходе воздушного боя сбит Су-24 военно-воздушных сил Украины", - добавил он.

Конашенков добавил, что всего за время российской спецоперации на Украине уничтожено 124 самолета и 77 вертолетов, 214 зенитных ракетных комплексов, 321 беспилотный летательный аппарат, 1752 танка и других боевых бронированных машин, 184 установки реактивных систем залпового огня, 734 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1640 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны РФ утверждает, что украинские военные хранили боеприпасы и оружие в новой синагоге в городе Умань Черкасской области.

"На фотографиях, сделанных 21 марта, то есть на следующий день после выступления (президента Украины Владимира) Зеленского в Кнессете (парламент Израиля - ИФ), зафиксировано формирование на территории синагоги двух колонн с националистами. (...) имущество, оружие и боеприпасы, хранившиеся в здании синагоги, сначала были загружены националистами в кузова самосвалов, а затем замаскированы под мешки со строительным мусором", - сказал Конашенков.

Он заявил, что днём ранее президент Украины говорил об ударах РФ по городу Умань Черкасской области. "В ходе специальной военной операции российские вооруженные силы не наносят удары по гражданским объектам. Тем более - по культовым сооружениям и любым другим местам общественного богослужения", - подчеркнул представитель ведомства.

По его словам, "именно киевский режим (...) использует такие объекты в качестве пунктов сбора и переправки оружия и нацистов для участия в боевых действиях". Конашенков также заявил, что для перевозки из западных регионов Украины формирований используются "автобусы, имеющие раскраску школьных транспортных средств с соответствующими знаками "Дети".