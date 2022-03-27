Депутат Калашников счел нецелесообразным референдум о вступлении ЛНР и ДНР в РФ

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников считает, что проведение референдума о вступлении ДНР и ЛНР в состав России нецелесообразно.

"Я не считаю, что в принципе это целесообразно, потому что ещё недавно республики были в составе Украины, пусть даже по "минским соглашением". И вот так - бегом-бегом...", - сказал Калашников "Интерфаксу" в воскресенье.

Он отметил, что даже в национальных республиках, независимость которых РФ признала, таких как Южная Осетия и Абхазия, не принималось подобных решений.

Кроме того, "сейчас в республиках отсутствует большое количество жителей, так как проводилась эвакуация", сказал глава комитета.

Ранее глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил о планах провести на территории ЛНР референдум о вхождении республики в состав России.