В Думе сочли юридически возможным вступление Южной Осетии в состав РФ

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Южная Осетия может выразить свое пожелание войти в состав РФ, и в правовом плане это вполне возможно, заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Леонид Калашников.

"Государства и население, которое там проживает, могут выразить свое пожелание по вступлению в РФ, и в этом смысле вполне себе возможно это вступление в правовом плане", - сказал Калашников "Интерфаксу" в среду.

В качестве юридических шагов со стороны Южной Осетии может быть и обращение к РФ, и другие юридические и конституционные процедуры, считает глава комитета.

"В любом случае для России, которая сегодня защищает и по большей части содержит эту республику, ничего не изменится, а может быть, даже станет лучше в экономическом плане", - отметил Калашников.

Ранее в среду президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика намерена в ближайшее время предпринять юридические шаги для инициации процесса вхождения в состав России.

"Я считаю, что объединение с Россией - наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины - России", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой партии "Единая Россия".