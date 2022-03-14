Путин внес в Думу соглашение о двойном гражданстве с Южной Осетией

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект №86771-8 о ратификации соглашения о двойном гражданстве между Южной Осетией и Россией.

Соглашение было подписано 20 сентября 2021 года. В нем говорится, что граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства приобретать гражданство другой стороны.

Россия предоставляет гражданам Южной Осетии (на момент признания республики 26 августа 2008 года), достигшим совершеннолетия, право обратиться с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке. Условия приема в гражданство, порядок подачи заявлений о приеме, перечень предоставляемых документов и порядок рассмотрения заявлений устанавливает президент России.

Отмечается также, что лица, состоящие в гражданстве обеих сторон, пользуются правами на социальное обеспечение, образование, медицинское обслуживание в соответствии с законодательством той стороны, на территории которой они постоянно проживают. При этом любая сторона имеет право предоставлять таким лицам права и льготы, даже если они проживают на территории другой стороны. Стороны также предоставляют друг другу по запросу информацию о приобретении лицами, имеющими двойное гражданство, гражданства третьего государства.

Соглашение подлежит ратификации и вступает в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Оно действует в течение пяти лет и автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не уведомит другую по официальным каналам за шесть месяцев до истечения очередного пятилетнего периода.

"Прекращение действия соглашения не влечет автоматически прекращения гражданства любой из сторон. Дальнейшее пребывание лиц, обладающих гражданством обеих сторон, регулируется применимыми международными договорами и законодательством сторон", - резюмируется в документе.