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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:42

Зеленский хотел бы видеть Китай в числе стран-гарантов безопасности Украины

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, кроме стран НАТО, к списку стран-гарантов безопасности Украины хотел бы присоединения также внеблоковых государств, включая Китай.

"Нам бы хотелось, чтобы к США, Великобритании, Германии, Франции, Турции присоединились и те страны, которые этого хотят", - сказал Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News.

По его словам, перечисленные им страны "заявили о готовности стать гарантами безопасности" или же Украина обменялась с ними соответствующими документами. Это касается, в частности, Израиля и Ирландии. Он добавил, что "мы бы также хотели, чтобы к ним присоединился Китай".

В ответ на вопрос ведущего, касающийся помощи Китая России, Зеленский сказал: "Я бы хотел видеть Китай на нашей стороне. Но выбор за ними".

Накануне в ходе видеосаммита с главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен председатель КНР Си Цзиньпин призвал активизировать взаимодействие ЕС с Китаем по двусторонним отношениям и глобальным вопросам.

Хроника 24 февраля – 02 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Китай Украина Владимир Зеленский
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