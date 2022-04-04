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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Молдавия не получала уведомлений о необходимости перейти на оплату газа в рублях

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что уведомлений о необходимости перейти на оплату газа в рублях не было.

"Мы не получали уведомлений о необходимости перейти на оплату в рублях. Выплаты за текущие поставки газа в республику осуществляются в долларах США. АО "Молдовагаз" действует в полном соответствии с условиями контракта с ПАО "Газпром". В случае возникновения вопросов об изменении формы оплаты необходимо будет внести соответствующие поправки в договор", - сказал Чебан "Интерфаксу" в понедельник.

Он пояснил, что и ранее "Молдовагаз" оплачивала "Газпрому" в разных валютах - в долларах, рублях и евро.

"Это предусмотрено действующим договором. К примеру, в феврале мы большую часть заплатили в долларах, но также платили в евро и в рублях. Согласно договору с "Газпромом", подписанному 29 октября 2021 года, с 1 мая 2022 г. оплата будет осуществляться в рублях и евро", - пояснил Чебан.

Он подчеркнул, что "Молдовагаз" выполняет свои контрактные обязательства в полном объеме, а платежи "Газпрому" осуществляются практически ежедневно по мере накопления средств. Чебан выразил уверенность, что, согласно договорным обязательствам, "Молдовагаз" в срок до 20 апреля полностью рассчитается за потребленный газ в марте и выплатит аванс за апрель.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что оплата поставок российского газа на экспорт в "недружественные" страны переводится в российские рубли. Молдавия в российский список "недружественных" стран не входит.

Молдавия Молдовагаз Газпром Вадим Чебан
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