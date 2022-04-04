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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Президент Молдавии заявила о сложностях с полным отказом от газа из РФ

Президент Молдавии заявила о сложностях с полным отказом от газа из РФ
Фото: АР/ТАСС

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду отмечает соблюдение Кишиневом определенных ограничений в отношении России, подчеркивает сложность решения вопроса о закупках газа.

"Молдавские банки соблюдают введенные ограничения в том, что касается блокирования SWIFT в отношениях с российскими банками. В том, что касается торговли, молдавского экспорта в Россию почти нет по причине возникших преград. Но мы по-прежнему покупаем российский газ. Это самый важный аспект в отношениях с Российской Федерацией. У нас только один поставщик газа, ситуация очень сложная. Мы получаем газ из России и ежедневно выплачиваем 3-4 млн долларов", - заявила Санду на пресс-конференции в понедельник.

Она подчеркнула, что Молдавия не допустит реэкспорта в Россию санкционных товаров из других стран.

Кроме того, Санду отметила, что Молдавия вынуждена переориентировать свои торговые отношения. "На Россию, Украину и Беларусь приходилось 15% нашего импорта и 26% молдавского экспорта. Сейчас мы вынуждены переориентировать все, менять логистику. Это создает дополнительные сложности и приводит к росту цен на определенные виды товаров", - подчеркнула Санду.

Молдавия Майя Санду
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