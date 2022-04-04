Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

В МИД Италии заявили, что Рим не будет блокировать возможные санкции против газа РФ

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Итальянские власти не намерены блокировать возможные санкции против поставок российского газа, заявил глава МИД Италии Луиджи ди Майо.

"Италия не будет применять право вето в отношении санкций против российского газа", - приводит агентство АНСА его слова со встречи с коллегами из Хорватии и Словении.

Ранее в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил тревогу относительно последних событий на Украине и пообещал ускорить работу ЕС над дальнейшими санкциями против РФ.

Накануне председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что власти ЕС ведут подготовку к новым санкциям против России.

Италия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Дипломатическое противостояние

Литва выдворит российского посла

Россия приостановит действие соглашений с рядом стран Запада об упрощенной выдаче виз

Дипломатическое противостояние

Посольство Нидерландов отрицает слухи о прекращении работы в России

Президент Молдавии заявила о сложностях с полным отказом от газа из РФ

Президент Молдавии заявила о сложностях с полным отказом от газа из РФ

В Кремле отметили последствия возможного размещения ядерного оружия в Польше

Премьер Польши назвал позицию ФРГ главным препятствием для ужесточения санкций против РФ

Макрон выступил за продолжение санкционного давления на РФ

Макрон выступил за продолжение санкционного давления на РФ

США обнародовали планы по выпуску нефти из стратегического резерва в мае-июле

США обнародовали планы по выпуску нефти из стратегического резерва в мае-июле

Европа снова начала тратить газ из хранилищ из-за похолодания

Европа снова начала тратить газ из хранилищ из-за похолодания

Цены на нефть перешли к росту после рекордного падения на прошлой неделе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код