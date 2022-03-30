Индия изучит предложение РФ использовать в расчетах российский аналог SWIFT

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Индийские власти рассматривают предложение РФ использовать в двусторонней торговле российскую альтернативу SWIFT - Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) - для расчетов в национальных валютах, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно предложенной схеме, рубли будут размещаться на счете в индийском банке и затем конвертироваться в рупии, и наоборот. Будет ли курс фиксированным или плавающим - на данный момент не определено.

Решений пока не принято, предполагается, что вопрос будет обсуждаться на уровне руководителей внешнеполитических ведомств, говорят собеседники агентства.

Индия заинтересована в продолжении военно-технического сотрудничества с Россией, а также в приобретении нефти с дисконтом к мировым ценам, отмечает Bloomberg.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина 28 февраля, в первом выступлении после начала военной операции на Украине и введения беспрецедентно жестких санкций против финансового сектора России, заявляла, что к СПФС могут присоединяться зарубежные участники. "Мы развивали и внутреннюю финансовую инфраструктуру, поэтому она будет работать бесперебойно. У нас есть Система передачи финансовых сообщений, которая может заменить SWIFT внутри страны. К ней могут присоединяться участники из-за границы", - сказала глава ЦБ.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) - это система передачи финансовых сообщений (платежных поручений, поручений на перевод ЦБ, справочной информации) для выполнения транзакций на рынке платежей, ценных бумаг, производных финансовых инструментов. Система объединяет более 11 тыс. финансовых учреждений в свыше 200 странах. Ряд российских банков, которые подпали под блокирующие санкции, уже отключены от SWIFT.