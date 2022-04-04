В Пентагоне заявили об отсутствии независимого подтверждения событий в Буче

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В Пентагоне в настоящий момент не могут дать независимую оценку событий в украинском городе Буче, передают американские СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя американского оборонного ведомства.

По информации собеседника журналистов, в ведомстве "видели те же фотографии, что и все остальные", и не могут ни подтвердить, ни опровергнуть утверждения Киева.

Он добавил, что происшествия в Буче будут расследоваться.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия отвергает обвинения в причастности к убийствам мирных жителей украинской Бучи.

В Генпрокуратуре РФ заверили, что "распространяемые украинскими властями сведения являются ложными". "Об этом свидетельствуют не только данные российских военных прокуроров, Минобороны России, заявившего о выходе российской армии из г. Бучи 30 марта, но и находящиеся в общем доступе видеоматериалы. В частности, записанный 31 марта "победный" ролик главы местной администрации, кадры пустых улиц, снятые при заходе в город украинских силовиков", - сказали в надзорном ведомстве.

"Эти и другие данные подтверждают: все, что происходило в городе в период с 31 марта до вчерашнего дня, лежит исключительно на совести украинской стороны", - заявили в Генпрокуратуре.