Генпрокуратура РФ проверит публикации в сети об украинской Буче

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Российские прокуроры и следователи из СКР проверяют распространяемые в сети сообщения о ситуации в украинской Буче, сообщает Генпрокуратура РФ.

"Обстоятельства создания и публичного распространения указанной заведомо ложной информации под видом достоверных сообщений будут установлены, и им, безусловно, будет дана соответствующая уголовно-правовая оценка", - предупредили в Генпрокуратуре.

В Генпрокуратуре заявили, что "распространяемые украинскими властями сведения являются ложными".

"Об этом свидетельствуют не только данные российских военных прокуроров, Минобороны России, заявившего о выходе российской армии из г. Бучи 30 марта, но и находящиеся в общем доступе видеоматериалы. В частности, записанный 31 марта "победный" ролик главы местной администрации, кадры пустых улиц, снятые при заходе в город украинских силовиков", - сказали в надзорном ведомстве.

"Эти и другие данные подтверждают: все, что происходило в городе в период с 31 марта до вчерашнего дня, лежит исключительно на совести украинской стороны", - заявили в Генпрокуратуре.

"Распространяемые украинской стороной лжесвидетельства являются очередной провокацией, циничной ложью и направлены на дискредитацию армии России в условиях информационно-пропагандистской войны, развязанной Западом", - считают в Генпрокуратуре.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия отвергает обвинения в причастности к убийствам мирных жителей украинской Бучи.