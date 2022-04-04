Повторный запрос России о заседании Совбеза ООН по Буче отклонен

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Повторный запрос России на проведение заседания СБ ООН по ситуации в городе Буча отклонён, сообщил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы вчера ещё потребовали заседания СБ ООН, наши британские коллеги, которые сейчас председательствуют в Совете Безопасности, отказались это сделать. Наша сегодняшняя попытка тоже не увенчалась успехом. Они ссылаются на то, что завтра они сами запланировали рассмотрение ситуации на Украине во всех ее аспектах", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

"Догадываюсь, зная британскую дипломатию, что задача в том, чтобы растворить этот конкретный фейк в городе Буча в демагогических рассуждениях о природе украинского кризиса", - отметил министр.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия отвергает обвинения в причастности к убийствам мирных жителей украинской Бучи.

Он добавил: "Но мы все равно сегодня устами нашего постпредства организуем в Нью-Йорке пресс-конференцию, где будут представлены подробнейшие материалы, которые показывают истинную природу событий, которые сейчас вот в городе Буча наши западные коллеги пытаются представить как свидетельства военного преступления РФ".

"Мы будем настаивать на том, чтобы преступления, которые ВСУ, ведомые националистическими, неонацистскими батальонами, совершили, также, конечно, не остались без последствий. Мы работаем с нашими друзьями, коллегами над тем, чтобы применить соответствующие нормы международного гуманитарного права и чтобы эти обвинения были основаны на очень чётко конкретных, неопровержимых фактах", - подчеркнул Лавров.