В ДНР сообщили о гумкоридоре для эвакуации иностранцев из Мариуполя в Бердянск

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин подтвердил гарантии соблюдения "режима тишины" на мариупольском направлении для эвакуации из города иностранных граждан с полуночи 3 апреля.

"С 00:00 3 апреля 2022 года действует гуманитарный коридор из города Мариуполя в город Бердянск. Вооруженные силы РФ и ДНР гарантируют неукоснительное соблюдение "режима тишины" на маршруте движения", - заявил он журналистам в воскресенье.

Басурин добавил, что "из Бердянска иностранные граждане могут быть эвакуированы по любому гуманитарному маршруту: наземным транспортом в Республику Крым или на подконтрольные киевскому режиму территории, а также морским транспортом по избранным направлениям".

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что гуманитарный коридор для эвакуации иностранных граждан из Мариуполя открывает в воскресенье российская армия по просьбе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту РФ Владимиру Путину.

Мариуполь расположен на северном побережье Азовского моря, это один из крупнейших морских торговых портов Украины. В городе до начавшейся 24 февраля российской специальной военной операции проживало почти 500 тыс. человек. 21 марта начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сказал, что в Мариуполе остаются более 130 тыс. жителей.

Российские военные ранее сообщали о боях в центре города. 11 марта Минобороны РФ заявляло о сужении кольца окружения вокруг Мариуполя подразделениями ДНР. До этого военные РФ сообщали о взятии под контроль ряда кварталов.