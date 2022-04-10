На выборах президента Южной Осетии проголосовали около трети избирателей

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Явка на выборах президента Южной Осетии на 12:00 по местному времени (11:00 по Москве) составила 31,20%, сообщил представитель ЦИК республики Игорь Чочиев.

По данным комиссии, в республике наблюдается высокая активность жителей республики. "Избиратели идут активно, с очень хорошим настроением. Никаких нарушений не было", - сообщили в ЦИК.

Действующий глава Южной Осетии Анатолий Бибилов также проголосовал на выборах, после чего пообщался с журналистами. "Настроение хорошее, ведь сегодня праздник для республики, а не политическое сражение", - сказал он, отметив, что, согласно информации ЦИК, выборы проходят без эксцессов.

Всего для голосования на выборах президента республики в воскресенье открыто 76 избирательных участков. В том числе, за пределами Южной Осетии работают два участка в Северной Осетии, по одному - в Москве и Сухуме.

На пост главы республики претендуют пять кандидатов: действующий президент Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, экс-депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.