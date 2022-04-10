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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:47

ЦИК Южной Осетии признала выборы президента состоявшимися

ЦИК Южной Осетии признала выборы президента состоявшимися
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - На президентских выборах в Южной Осетии преодолен барьер явки избирателей, он составил более 50%, выборы состоялись, сообщили "Интерфаксу" в ЦИК республики.

"Это одно из условий, чтобы выборы были признаны состоявшимися", - уточнили в комиссии.

За ходом голосования следят иностранные наблюдатели, а также представители российских СМИ.

Большая часть избирательных участков (72) расположена на территории Южной Осетии. В соседней Северной Осетии открыты два избирательных участка, еще один расположен в Москве.

На пост главы республики претендуют пять кандидатов. Это действующий президент Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.

Южная Осетия
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