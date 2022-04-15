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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

Генпрокурор Украины не видит проблем с гражданством Медведчука в случае обмена

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова считает, что украинское гражданство депутата Верховной рады Виктора Медведчука не станет препятствием для его обмена на украинских военнопленных в случае согласия всех сторон. Она высказала это мнение в телеэфире 15 апреля.

"Я считаю, что если гражданин Украины дает согласие на такой обмен, то такой обмен абсолютно возможен", - сказала она и добавила, что для обмена не обязательно вынесение судебного приговора по делу Медведчука.

В октябре 2021 года Медведчук был помещен под домашний арест как подозреваемый по делу о госизмене. Кроме того, он и экс-президент Петр Порошенко проходят по делу о незаконной поставке угля с неконтролируемой Украиной части территории Донбасса. 27 февраля адвокаты политика сообщили, что он перебрался в безопасное место, а в МВД Украины заявили, что он сбежал.

12 апреля президент Владимир Зеленский, а затем Служба безопасности Украины сообщили, что Медведчука нашли и задержали. Зеленский заявил, что предлагает обменять этого политика на взятых в плен украинских военных.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в возможности обмена бывшего сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Медведчука на пленных украинцев, отметив, что Медведчук - не гражданин России и не имеет никакого отношения к российской спецоперации.

Виктор Медведчук Ирина Венедиктова Генпрокуратура Украина Владимир Зеленский Дмитрий Песков
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