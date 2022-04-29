Украинские боевики разместили артиллерию на территории Святогорской лавры

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Минобороны России сообщили, что боевики украинских нацбатальонов разместили артиллерийские орудия в Святогорской лавре под Донецком.

"В Святогорске Донецкой Народной Республики боевики националистических батальонов разместили артиллерийские орудия и РСЗО (реактивные системы залпового огня - ИФ) на территории монастыря Свято-Успенской Святогорской лавры", - заявил в пятницу начальник национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

При этом он уточнил, что в обители находятся более 100 гражданских лиц - священнослужители, послушники, беженцы.