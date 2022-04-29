Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:32

Украинские боевики разместили артиллерию на территории Святогорской лавры

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Минобороны России сообщили, что боевики украинских нацбатальонов разместили артиллерийские орудия в Святогорской лавре под Донецком.

"В Святогорске Донецкой Народной Республики боевики националистических батальонов разместили артиллерийские орудия и РСЗО (реактивные системы залпового огня - ИФ) на территории монастыря Свято-Успенской Святогорской лавры", - заявил в пятницу начальник национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

При этом он уточнил, что в обители находятся более 100 гражданских лиц - священнослужители, послушники, беженцы.

Украина Донбасс ДНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Индия и Пакистан столкнулись с сильнейшей жарой

Индия и Пакистан столкнулись с сильнейшей жарой

За три дня после сделки с Twitter Илон Маск продал акции Tesla на $8,5 млрд

За три дня после сделки с Twitter Илон Маск продал акции Tesla на $8,5 млрд

Чехия подтвердила отказ от оплаты за российский газ рублями

Чехия подтвердила отказ от оплаты за российский газ рублями

Норвегия закроет границу и порты для российских грузовиков и судов

Власти Германии проводят обыск в штаб-квартире Deutsche Bank

Власти Германии проводят обыск в штаб-квартире Deutsche Bank

Самолет "Уральских авиалиний" задержан в киргизском Оше

В Молдавии заявили, что "Газпром" в мае продолжит поставки в страну

Болгария 1 мая снимает все COVID-ограничения на въезд туристов

Болгария 1 мая снимает все COVID-ограничения на въезд туристов
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ сообщили об ударе с подлодки в Черном море по объектам ВСУ