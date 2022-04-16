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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

Минобороны РФ сообщило об эвакуации 719 человек за сутки из Мариуполя

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что 138 733 жителя эвакуированы из Мариуполя за весь период через гуманитарный коридор на восток без участия властей Украины.

Военная операция на Украине

"В том числе за истекшие сутки - 719", - сказал в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Мариуполь расположен на северном побережье Азовского моря, это один из крупнейших морских торговых портов Украины. В городе ранее проживало почти 500 тыс. человек.

Российские военные ранее сообщали о боях в центре Мариуполя. 11 марта Минобороны РФ заявляло о сужении кольца окружения вокруг Мариуполя подразделениями ДНР. До этого военные РФ сообщали о взятии под контроль ряда кварталов.

13 апреля Минобороны РФ сообщило, что взят под контроль морской торговый порт в Мариуполе и что более 1 тыс. украинских морских пехотинцев, оборонявших этот город, сложили оружие.

15 апреля министерство обороны РФ заявило, что в Мариуполе взят под контроль металлургический комбинат им.Ильича.

24 февраля президент РФ объявил о начале специальной военной операции на Украине.

В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции.

Хроника 24 февраля – 16 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Михаил Мизинцев
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