Минобороны РФ сообщило об эвакуации 719 человек за сутки из Мариуполя

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что 138 733 жителя эвакуированы из Мариуполя за весь период через гуманитарный коридор на восток без участия властей Украины.

"В том числе за истекшие сутки - 719", - сказал в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Мариуполь расположен на северном побережье Азовского моря, это один из крупнейших морских торговых портов Украины. В городе ранее проживало почти 500 тыс. человек.

Российские военные ранее сообщали о боях в центре Мариуполя. 11 марта Минобороны РФ заявляло о сужении кольца окружения вокруг Мариуполя подразделениями ДНР. До этого военные РФ сообщали о взятии под контроль ряда кварталов.

13 апреля Минобороны РФ сообщило, что взят под контроль морской торговый порт в Мариуполе и что более 1 тыс. украинских морских пехотинцев, оборонявших этот город, сложили оружие.

15 апреля министерство обороны РФ заявило, что в Мариуполе взят под контроль металлургический комбинат им.Ильича.

24 февраля президент РФ объявил о начале специальной военной операции на Украине.

В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции.