DoorDash повысила расовое разнообразие среди сотрудников до 36%

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Американский сервис доставки еды DoorDash Inc. в своем первом ESG докладе сообщил об увеличении расового разнообразия среди сотрудников в 2021 году на 7 процентных пунктов, до 36%.

Компания также отметила, что 46% всех принятых на работу сотрудников в прошлом году составили представители недопредставленных рас (underrepresented people of color). К этой категории компания относит людей, которые не причисляют себя к белокожему или азиатскому населению США.

При этом среди новых сотрудников 39% являются чернокожими или латиноамериканцами.

Доля женщин недопредставленных рас и представителей небинарного пола в штате сотрудников повысилась на 4 п.п. по сравнению с 2020 годом и составила 28%.

Среди топ-менеджмента DoorDash 19% управляющих по состоянию на конец 2021 года являлись людьми недопредставленных рас, что на 6 п.п. больше предыдущего года.

Между тем компания не причисляет штат доставщиков, которые именуются Dashers, к сотрудникам. Их к концу прошлого года насчитывалось более 6 млн человек. 58% Dashers в США в прошлом году представляли женщины, 38% - представители небелокожего населения и около 4% - люди 65 лет и старше.

По состоянию на конец 2021 года сотрудниками DoorDash являлись 8698 человек, 7729 из которых работали в США. Помимо Соединенных Штатов компания также работает в Канаде, Австралии, Японии и Германии.