DoorDash сообщил об утечке данных клиентов и доставщиков

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Американский сервис доставки еды DoorDash Inc. сообщил через блог об утечке данных клиентов и доставщиков из-за фишинговой атаки на стороннего поставщика на платформе компании.

Хакерам достались имена и адреса электронной почты клиентов, адреса доставки и номера телефонов, а также информация о заказах и некоторые данные о банковских картах. Кроме того, утекли данные и доставщиков, работающих на платформе, включая имена, номера телефонов и адреса электронной почты.

Компания отметила, что утечка затронула малый процент ее клиентов, но не назвала конкретной цифры.

DoorDash по итогам проведенного расследования заключила, что к паролям, полным номерам банковских карт и счетов, а также к данным персональных документов хакеры доступа не получили.

Компания в расследовании причин утечки установила, что "неавторизованный пользователь использовал украденные учетные данные сотрудников поставщика, чтобы получить доступ к некоторым из внутренних инструментов".