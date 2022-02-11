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Netflix в 2021 г. увеличил долю женщин в штате в рамках политики разнообразия

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Штат американской Netflix Inc, крупнейшего в мире сервиса потокового видео по подписке, в 2021 году вырос на 25%, при этом увеличилось число женщин и афроамериканцев на должностях среднего и руководящего звена, сообщает Bloomberg со ссылкой на специальный отчет по гендерному и расовому составу сотрудников.

Netflix в последние годы уделяет приоритетное внимание достижению расового и гендерного многообразия среди сотрудников. В прошлом году компания сообщила, что выделяет $100 млн на решение указанной задачи. Новые кадры компания старается привлечь, сотрудничая с колледжами, в которых традиционно обучаются афро- и латиноамериканцы.

Штат постоянных сотрудников Netflix по всему миру за 2021 год увеличился с 8 тыс. до 10 тыс., в том числе в США с 6,3 тыс. до 7,3 тыс., свидетельствует отчет компании. При этом доля женщин в Netflix, которая традиционно считалась "мужской" компанией, возросла с 48,7% до 51,7%. Число женщин в топ-менеджменте выросло на 6,9%, а доля достигла 51,1%, говорится в отчете.

Компания фиксирует изменение расово-этнического состава своих постоянных сотрудников в США. Число афроамериканцев в 2021 году достигло 10,7% (с 8,6% годом ранее), они занимают 13% руководящих должностей. Доля латиноамериканцев возросла с 7,9% до 8,6%. Незначительно меньше стало белых (доля уменьшилась с 44,3% до 42,8%) и выходцев из Азии (с 24% до 23,5%).

Помимо Netflix, публиковать данные по гендерному и расовому составу сотрудников начали и другие американские компании. Среди них Starbucks Corp., владеющая одноименной сетью кофеен, и Target Corp., управляющая сетью магазинов розничной торговли. Intel Corp., разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов, раскрывает даже информацию о заработной плате в зависимости от расы и пола.

У достижения расового разнообразия есть и экономическая сторона. По данным международной консалтинговой компании McKinsey&Co, кино- и телеиндустрии например, удалось бы ежегодно зарабатывать на $10 млрд больше, если бы в фильмах и сериалах было задействовано больше представителей разных рас.

"Перемены не происходят в одночасье. Мы готовы сделать все от нас зависящее, чтобы добиться перемен в нашей индустрии. Так больше людей будут чувствовать, что их видят, слышат и поддерживают в наилучших начинаниях", - подчеркнула Верна Мейерс, вице-президент Netflix, занимающаяся инклюзивной стратегией компании.

Netflix

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