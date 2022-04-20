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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:45

Гендиректор МАГАТЭ намерен посетить Чернобыльскую АЭС в конце апреля

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Украина сообщила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о восстановлении прямой связи между Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины и Чернобыльской атомной электростанцией (ЧАЭС).

"Это очень хорошая новость, что регулирующий орган теперь может напрямую связываться со станцией, когда это необходимо", - приводятся в ежедневной сводке МАГАТЭ слова генерального директора агентства Рафаэля Мариано Гросси.

В сводке также говорится, что Гросси планирует в конце этого месяца возглавить миссию экспертов МАГАТЭ на Чернобыльскую АЭС для соблюдения ядерной безопасности и радиологической оценки, доставки туда жизненно важного оборудования и ремонта систем удаленного мониторинга агентства.

Украина Чернобыльская АЭС
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