Гендиректор МАГАТЭ намерен посетить Чернобыльскую АЭС в конце апреля

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Украина сообщила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о восстановлении прямой связи между Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины и Чернобыльской атомной электростанцией (ЧАЭС).

"Это очень хорошая новость, что регулирующий орган теперь может напрямую связываться со станцией, когда это необходимо", - приводятся в ежедневной сводке МАГАТЭ слова генерального директора агентства Рафаэля Мариано Гросси.

В сводке также говорится, что Гросси планирует в конце этого месяца возглавить миссию экспертов МАГАТЭ на Чернобыльскую АЭС для соблюдения ядерной безопасности и радиологической оценки, доставки туда жизненно важного оборудования и ремонта систем удаленного мониторинга агентства.