Специалисты МАГАТЭ захотели посетить Чернобыльскую и Запорожскую АЭС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) просят организовать им визит на Запорожскую АЭС, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев по итогам переговоров с главой агентства Рафаэлем Гросси.

"Просят организовать визит на Запорожскую атомную станцию", - сказал Лихачев.

Он напомнил, что представители МАГАТЭ на следующей неделе планируют посетить Чернобыльскую АЭС.

Как сообщил ранее в пятницу "Росатом" по итогам переговоров, ряд миссий МАГАТЭ на ядерные объекты Украины начнется на следующей неделе. В твиттере Гросси подтвердил, что планирует возглавить миссию по оказанию помощи и поддержке Чернобыльской АЭС. По его словам, это будет первая из серии таких миссий по ядерной и физической безопасности на Украине.

В свою очередь Лихачев, слова которого приводил "Росатом", подтвердил приверженность российской стороны ключевым принципам безопасности и готовность оказывать МАГАТЭ всеобъемлющую поддержку. Стороны договорились находиться друг с другом в постоянном контакте, говорится в сообщении "Росатома. Вопрос обеспечения ядерной и физической безопасности стал ключевой темой переговоров.

Ранее в пятницу Украина сообщила МАГАТЭ о возврате контроля над Чернобыльской АЭС. Контроль был передан "в письменном виде". По данным украинской стороны, отмечается на сайте МАГАТЭ, две колонны российских военных были направлены в сторону Белоруссии. Еще одна покинула Славутич, где проживает персонал станции, и также направилась в сторону Белоруссии.