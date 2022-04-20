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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:19

Еврокомиссия предложила продлить на год сертификат о вакцинации от COVID-19

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия отметила успешность введения цифрового сертификата Евросоюза о вакцинации от коронавируса или о перенесенной коронавирусной инфекции и предложила продлить действие сертификата на год, заявил на брифинге представитель ЕК Кристиан Виганд.

"Действие сертификата истечет в конце июня. Мы предложили продление на год по той простой причине, что мы не знаем, как эпидемиологическая ситуация будет развиваться в ближайшие месяцы, в частности осенью. Мы уже видели: могут появиться новые штаммы", - сказал он.

Он напомнил, что на данный момент людям выдали больше 1,7 млрд таких сертификатов, в программе участвуют более 60 стран на пяти континентах. Сертификат облегчил санитарную безопасность гражданам ЕС в поездках и поддержал туристическую отрасль в Европе, считают в ЕК.

Виганда спросили, что будет с сертификатом, если учесть, что уже сейчас некоторые страны ЕС его не используют.

"И в любом случае, нужно всегда быть начеку и располагать этим очень полезным инструментом, который всё еще используется в некоторых странах, - ответил он. - Многие страны их больше не требуют. Это связано с эпидемиологической ситуацией. Но я напомню, что мы всегда заявляли, что сертификат не должен являться предварительным условием для путешествия, он нужен для облегчения путешествия и его безопасности".

Он пообещал, что ЕК отменит этот сертификат, когда в нем больше не будет необходимости, но пока это время еще не пришло.

19 апреля в ЕК рекомендовали европейцам следовать совету Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) и проводить вакцинацию второй бустерной прививкой от COVID-19.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Еврокомиссия ЕМА коронавирус Кристиан Виганд
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