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РФ направила в ЕС заявку на присоединение к механизму проверки COVID-сертификатов

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Минцифры РФ направило в Евросоюз заявку на присоединение к механизму проверки сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в среду.

"Минцифры ведет переговоры с европейскими коллегами. В январе 2022 года мы направили заявку на присоединение к механизму формирования и проверки сертификата с QR-кодом. Заявка была подготовлена в соответствии с требованиями ЕС. Решение по ее рассмотрению не поступало", - говорится в ответе министерства на запрос агентства.

В ведомстве добавили, что интеграция российской и европейской платформ для взаимного считывания ковид-сертификатов граждан возможна. В случае успешного подключения к инфраструктуре ЕС министерство планирует по запросу гражданина формировать сертификат по европейским стандартам в дополнение к российскому.

Как отметили в Минцифры, технические сложности взаимного признания COVID-сертификатов РФ-ЕС заключаются в том, что при формировании документа нужно обеспечивать его подписание по стандартам Евросоюза, а также использовать в его наполнении справочную информацию ЕС.

В середине декабря несколько информированных источников сообщали "Интерфаксу", что переговоры РФ и ЕС по взаимному признанию COVID-сертификатов тормозят разногласия сторон по вопросу о механизмах проверки цифровых документов.

Источники агентства указывали, что российский QR-код представляет собой ссылку на сайт Госуслуг, в то время как европейский green pass сам по себе содержит информацию о вакцинированном или переболевшем.

"Европейцы настаивают на использовании своей платформы, однако в этом случае унификация двух систем связана с передачей персональных данных россиян третьим лицам", - сказал источник, отметив, что "российская сторона выступает категорически против этого".

Хроника 09 января 2020 года – 02 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Минцифры ЕС Коронавирус

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