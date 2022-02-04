ЕК предложила продлить действие ковид-сертификатов до июня 2023 года

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия предложила продлить действие системы ковид-сертификатов в ЕС на год, до 30 июня 2023 года, это позволит путешественникам продолжить использовать документ для поездок по странам-членам Евросоюза.

"Вирус COVID-19 продолжает распространяться по Европе, и на данном этапе невозможно спрогнозировать число случаев заражения во второй половине 2022 года или появление новых штаммов. Поэтому цифровой сертификат предлагается продлить до 30 июня до 2023 года. Предложение о пролонгации ковид-сертификатов гарантирует, что путешественники смогут его использовать во время поездок по странам ЕС, которые поддерживают определенные меры общественного здравоохранения", - говорится в пресс-релизе ЕК.

Там отметили, чтов дополнение к продлению регламента предлагается официально признать наравне с ПЦР-тестами и антиген-тесты. Эта мера направлена на расширение ассортимента тестов, поскольку в настоящее время они пользуются повышенным спросом.

Кроме того, необходимо обеспечить синхронизацию данных о прививках для европейских сертификатов о вакцинации. В Еврокомиссии пояснили, что от граждан нередко поступают жалобы, связанные с указанием в ковид-сертификатах неверного числа доз при их получении в разных государствах-членах ЕС.

"Также важно предусмотреть возможность выдачи сертификатов лицам, участвующим в клинических испытаниях вакцин против COVID-19. Цифровой сертификат ЕС о COVID, выданный участникам испытаний, затем может быть принят другими государствами-членами", - уточнили в ведомстве.

Чтобы гарантировать продление регламента, Европарламенту и Евросовету необходимо принять решение до 30 июня текущего года.