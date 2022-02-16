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В РФ в марте ждут от ЕС ответа на заявку по поводу механизма проверки COVID-сертификатов

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Минцифры РФ рассчитывает в марте получить ответ от коллег из Евросоюза по результатам рассмотрения заявки на присоединение к механизму проверки COVID-сертификатов о вакцинации, сообщила "Интерфаксу" замглавы ведомства Бэлла Черкесова в среду.

"Хотелось бы на это надеяться", - сказала Черкесова на вопрос, ожидается ли получение ответа от европейских коллег в марте.

Ранее в пресс-службе Минцифры РФ "Интерфаксу" сообщили, что ведомство в январе этого года направило в Евросоюз заявку на присоединение к механизму проверки сертификатов о вакцинации от коронавируса. Заявка была подготовлена в соответствии с требованиями ЕС.

В ведомстве добавили, что интеграция российской и европейской платформ для взаимного считывания COVID-сертификатов граждан возможна. В случае успешного подключения к инфраструктуре ЕС министерство планирует по запросу гражданина формировать сертификат по европейским стандартам в дополнение к российскому.

Как отметили в Минцифры, технические сложности взаимного признания COVID-сертификатов РФ-ЕС заключаются в том, что при формировании документа нужно обеспечивать его подписание по стандартам Евросоюза, а также использовать в его наполнении справочную информацию ЕС.

В середине декабря несколько информированных источников сообщали "Интерфаксу", что переговоры РФ и ЕС по взаимному признанию COVID-сертификатов тормозят разногласия сторон по вопросу о механизмах проверки цифровых документов.

Источники агентства указывали, что российский QR-код представляет собой ссылку на сайт Госуслуг, в то время как европейский green pass сам по себе содержит информацию о вакцинированном или переболевшем.

"Европейцы настаивают на использовании своей платформы, однако в этом случае унификация двух систем связана с передачей персональных данных россиян третьим лицам", - сказал источник, отметив, что "российская сторона выступает категорически против этого".

Минцифры ЕС Бэлла Черкесова Коронавирус

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