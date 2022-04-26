В Приднестровье отменен парад Победы 9 мая

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Совет безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики принял во вторник решение отменить парад Победы 9 мая.

Такое решение принято в связи с введением "красного" уровня террористической угрозы.

Сообщается также, что учебные заведения в городах переведены на онлайн-режим обучения до конца учебного года.

Согласно телеграм-каналу "Новости Приднестровья", члены Совбеза оценили уровень опасности в регионе как "критический". Это связано с тем, что за сутки в регионе были зафиксированы три теракта: пострадали здание министерства государственной безопасности в Тирасполе, воинская часть в районе села Парканы и вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк.

"Красный" уровень террористической опасности установлен на 15 дней.

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что МГБ, МВД, Следственный комитет и прокуратура расследуют теракты, подчеркнув, что виновные будут привлечены к уголовной ответственности за терроризм, покушение на убийство, незаконное хранение оружия.

Отмечается, что на въезде в города Приднестровья будут установлены блокпосты. "Досмотр автотранспорта и граждан в дневное время будет носить выборочный характер, в ночные часы контрольные мероприятия коснутся каждого въезжающего в населенный пункт. Силовые структуры переведены в усиленный режим несения службы", - отмечается в сообщении.

Как сообщал "Интерфакс", во вторник рано утром в телерадиоцентре в Приднестровье произошло два взрыва, в результате которых повреждены антенны, ретранслирующие радиосигналы в эфире. Накануне произошло несколько взрывов в здании министерства госбезопасности Приднестровья. Установлено, что стреляли из ручного противотанкового гранатомета. В обоих случаях пострадавших нет.

В связи со взрывами в Приднестровском регионе президент Молдавии созывает заседание Высшего совета безопасности. Заседание намечено на 13:00, а в 15:00 президент Майя Санду выступит с заявлением для прессы.