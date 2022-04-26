Российские военные провели открытые занятия в Приднестровье

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В Приднестровье оперативная группа российских войск провела показательные занятия по ремонту вооружения и военной техники и их переводу на летний режим эксплуатации, сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Заняти прошли в пяти учебных местах и десяти учебных точках. Там начальники служб опергруппы "разъясняли и демонстрировали порядок и правила проведения работ", говорится в сообщении.

"В ходе мероприятия личному составу довели требования руководящих документов, практически показан порядок выполнения основных операций по переводу всех образцов вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации", - сообщила пресс-служба ЗВО.

Власти Молдавии выступают за вывод из Приднестровья российских войск и за вывоз боеприпасов, которое они охраняют, и предлагали заменить их гражданской международной миссией под мандатом ОБСЕ. В Москве в прошлом заявляли, что Россия выведет военных из Приднестровья после налаживания нормального диалога между Кишиневом и Тирасполем.

22 апреля исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев заявил, что одной из задач второй фазы военной спецоперации будет установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной, а это даст "еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения".

25 апреля произошли взрывы в здании министерства госбезопасности (МГБ) Приднестровья. 26 апреля МВД региона сообщило о взрывах на телерадиоцентре в поселке Маяк.

После этого Совет безопасности Приднестровья на экстренном заседании решил ввести режим "красного" уровня террористической угрозы. Позднее во вторник в Кишиневе должно состояться экстренное заседание Высшего совета безопасности Молдавии в связи со взрывами в Приднестровском регионе.