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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

Омбудсмен ЛНР заявила о готовности обсуждать с Киевом вопрос обмена пленными

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Омбудсмен Луганской народной республики Виктория Сердюкова заявила о готовности к обсуждению с украинской стороной вопроса обмена военнопленными, при этом отметила, что Киев саботирует этот процесс.

"Вопрос обмена требует незамедлительного решения ... Хочу еще раз обратиться к военно-политическому руководству Украины, если они заинтересованы в возвращении своих граждан домой, то мы готовы и открыты к диалогу в данном направлении", - цитируются слова Сердюковой на ее официальном сайте в субботу.

При этом, она отметила, что "власти Украины не идут на контакт и более того не заинтересованы в том, чтобы вернуть своих военнослужащих". "Это подтверждается и словами самих украинских военных, которые сдали оружие и находятся на территории нашей Республики", - заявила Сердюкова.

По ее данным, в аппарат омбудсмена ЛНР поступило более 60 обращений с просьбами о содействии в обмене от родственников военнослужащих Народной милиции ЛНР, попавших в плен к украинским вооруженным силам.

Сердюкова заявила также, что пленные сторонники ЛНР "содержатся в нечеловеческих условиях", а также "подвергаются пыткам и морально-психологическому давлению со стороны киевских националистов".

Как резюмировала омбудсмен ЛНР, "вопрос обмена всячески прорабатывается нашей стороной, однако на сегодняшний момент нет какой-либо информации, подтверждающей готовность украинской стороны к конструктивной работе в данном направлении".

Хроника 24 февраля – 30 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина ЛНР
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