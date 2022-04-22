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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:50

Токаев поддержал поправки в конституцию по переходу к "Новому Казахстану"

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал подготовленные рабочей группой поправки в Конституцию и намерен сегодня внести соответствующий законопроект на рассмотрение Конституционного совета (КС).

"Уверен, что поправки в Конституцию откроют новую главу в истории Независимого Казахстана. Это важная веха в строительстве Нового Казахстана", - заявил Токаев на совещании в пятницу, посвященном вопросам изменений в Конституцию.

Слова президента приведены в сообщении, опубликованном на его официальном сайте.

Глава государства отметил важность включения в подготовленный проект изменений и дополнений в Конституцию всех предложенных инициатив, направленных на серьезную политическую трансформацию казахстанского общества.

"По своей сути они означают переход Казахстана к качественно новой модели формирования и взаимодействия институтов власти, укоренение новой политической культуры. Для более четкого и емкого понимания я обозначил эту модель, этот процесс, как Вторая республика. В соответствии с новой парадигмой сокращаются полномочия президента, значительно усиливается роль парламента и маслихатов, существенно расширяется участие граждан, системно укрепляется правозащитная сфера", - подчеркнул Токаев.

Президент указал на важную роль поправок, касающихся обеспечения прав человека.

"Серьезно усилится механизм защиты конституционных прав и свобод граждан. Считаю, что это приведет к повышению ответственности чиновников за качество принимаемых ими актов. На конституционном уровне устанавливаются полномочия и гарантии независимости Уполномоченного по правам человека. В целом следует подчеркнуть, что в подготовленный пакет изменений и дополнений вошли только нормы, необходимые для реализации высказанных в послании политических инициатив и требующие корректировки Конституции. Другие актуальные новации будут закреплены в рамках конституционных и иных законов", - сообщил президент.

Он еще раз напомнил, что неспешный стиль работы госорганов сейчас недопустим: обстановка в стране и мире за последние три года кардинально изменилась.

"Государственный аппарат должен оперативно, можно сказать, молниеносно реагировать на насущные проблемы. Поэтому предложенные рабочей группой поправки, позволяющие правительству принимать экстраординарные акты, обеспечат оперативность в кризисных ситуациях. В связи с этим особенно важна интенсивная работа парламента. Депутаты должны оперативно рассматривать законопроекты на совместном заседании двух палат. В целом, я поддерживаю все изменения и дополнения, подготовленные рабочей группой", - заявил глава государства.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев
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