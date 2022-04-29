Лавров заявил о затягивании Молдавии в НАТО

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Затягивание Молдавии в НАТО не добавит безопасности этому государству, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Они должны беспокоиться о своем собственном будущем, потому что их затягивают в НАТО. И я не думаю, что это добавило бы безопасности Молдавии", - сказал он в интервью телеканалу Al Arabiya, отвечая на вопрос, нужно ли Молдавии беспокоиться о специальной военной операции России.

Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян ранее заявил об отсутствии угрозы распространения боевых действий с Украины на молдавскую территорию.

Президент страны Майя Санду заявила, что Молдавии нужно модернизировать армию и сделать ее современной и профессиональной.

Молдавия увеличила оборонный бюджет с $30 млн в 2021 до $47,6 млн в 2022 году. Это составляет всего 0,45% от ВВП, что является самым низким показателем в Восточной Европе.