Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:32

Лавров заявил о затягивании Молдавии в НАТО

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Затягивание Молдавии в НАТО не добавит безопасности этому государству, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Они должны беспокоиться о своем собственном будущем, потому что их затягивают в НАТО. И я не думаю, что это добавило бы безопасности Молдавии", - сказал он в интервью телеканалу Al Arabiya, отвечая на вопрос, нужно ли Молдавии беспокоиться о специальной военной операции России.

Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян ранее заявил об отсутствии угрозы распространения боевых действий с Украины на молдавскую территорию.

Президент страны Майя Санду заявила, что Молдавии нужно модернизировать армию и сделать ее современной и профессиональной.

Молдавия увеличила оборонный бюджет с $30 млн в 2021 до $47,6 млн в 2022 году. Это составляет всего 0,45% от ВВП, что является самым низким показателем в Восточной Европе.

Молдавия НАТО МИД РФ Сергей Лавров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Индия и Пакистан столкнулись с сильнейшей жарой

Индия и Пакистан столкнулись с сильнейшей жарой

За три дня после сделки с Twitter Илон Маск продал акции Tesla на $8,5 млрд

За три дня после сделки с Twitter Илон Маск продал акции Tesla на $8,5 млрд

Чехия подтвердила отказ от оплаты за российский газ рублями

Чехия подтвердила отказ от оплаты за российский газ рублями

Норвегия закроет границу и порты для российских грузовиков и судов

Власти Германии проводят обыск в штаб-квартире Deutsche Bank

Власти Германии проводят обыск в штаб-квартире Deutsche Bank

Самолет "Уральских авиалиний" задержан в киргизском Оше

В Молдавии заявили, что "Газпром" в мае продолжит поставки в страну

Болгария 1 мая снимает все COVID-ограничения на въезд туристов

Болгария 1 мая снимает все COVID-ограничения на въезд туристов
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ сообщили об ударе с подлодки в Черном море по объектам ВСУ