Власти Молдавии пока не увидели рисков вовлечения страны в военный конфликт

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян заявил об отсутствии угрозы распространения боевых действий с Украины на молдавскую территорию.

"Мы считаем, что опасности военных действий в Молдавии, включая Приднестровский регион, нет. Взрывы, которые произошли в Приднестровье, не могут не отражаться на моральном состоянии, на психологическом состоянии людей. Однако мы не можем говорить о рисках вовлечения Республики Молдова в военный конфликт. Нет риска, что эта напряженность, которой нельзя пренебрегать, перерастет в военный конфликт. В отличие от Украины, нет данных об этом и у наших партнеров", - сказал Серебрян в пятницу в эфире телеканала Moldova-1.

Повторив версию Кишинева о том, что недавние инциденты в Приднестровье были связаны с действиями "провоенных сил" в непризнанной республике, Серебрян сказал: "Мы уверены, что руководство Приднестровья не разделяет идею участия в военном конфликте на Украине". В связи с этим он назвал неоправданными меры безопасности и ограничения, которые были введены в Приднестровском регионе, высказавшись за отмену "красного уровня" террористической угрозы.

Он был объявлен в ПМР 26 апреля после серии взрывов в Приднестровье. Инциденты обошлись без жертв и пострадавших.