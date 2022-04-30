Лавров рассказал о ежедневном обсуждении проекта возможного договора России и Украины

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Москва и Киев в ежедневном режиме по видеоконференцсвязи обсуждают проект возможного договора, российская сторона выступает за продолжение переговорного процесса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В настоящее время российская и украинская делегации фактически в ежедневном режиме по видеоконференцсвязи обсуждают проект возможного договора", - сказал Лавров в интервью агентству "Синьхуа".

Министр сообщил, что российская сторона "выступает за продолжение переговоров, хотя идут они непросто".

Глава МИД РФ также выразил уверенность в том, что "достигнуть договоренностей можно будет только тогда, когда в Киеве начнут руководствоваться интересами украинского народа, а не "советчиков издалека".

"Что касается российско-украинских отношений, то Россия заинтересована в мирной, свободной, нейтральной, благополучной и дружественной Украине. Несмотря на антироссийский курс нынешнего руководства, помним многовековую историю всеохватных культурных, духовных, экономических, да и просто родственных связей русских и украинцев. Эти узы мы обязательно восстановим", - заявил Лавров.

Глава МИД РФ также рассказал изданию о том, что Россия намерена расширять ответные специальные экономические меры для обеспечения работы экономики и будет исполнять обязательства по международным контрактам.

Он подчеркнул, что Россия намерена и далее добросовестно исполнять свои обязательства по международным договорам в части экспорта товаров агропромышленного комплекса, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции.

По словам министра, Россия продолжит "выверенно и адекватно" реагировать на вводимые ограничения, "руководствуясь задачами поддержания устойчивости российской экономики, ее финансовой системы, а также интересами отечественного бизнеса и всего населения".

"Сфокусируем усилия на работе по дедолларизации, деофшоризации, импортозамещению, укреплению технологической самостоятельности. Продолжим адаптацию к внешним вызовам, интенсифицируем программы развития перспективных и конкурентных отраслей", - сказал Лавров.

Ранее глава российского МИД отметил, что Россия не может позволить, чтобы гарантии безопасности Украины распространялись на Крым, "ДНР" и "ЛНР".

"Если бы они (Украина - ИФ) были честными и добросовестными переговорщиками, мы могли бы постепенно значительно продвинуться в переговорном процессе, и Украине были бы даны гарантии безопасности от ряда стран - изначально пять постоянных членов СБ ООН плюс Германия, Турция, возможно, кого-то еще. Мы не имели ничего против этого", - сказал Лавров.