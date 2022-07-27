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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:40

Зампостпреда РФ при ООН предложил ввести оружейное эмбарго против Украины

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что для контроля за поставками оружия на Украину нужно ввести со стороны ООН эмбарго против этой страны, приняв соответствующую резолюцию Совета безопасности.

"Для контроля за поставками оружия на Украину со стороны ООН нужно ввести оружейное эмбарго против этой страны, приняв соответствующую резолюцию Совбеза. Понятно, что западные страны этого никогда не допустят", - сказал Полянский в интервью, опубликованном в среду в газете "Известия".

Он добавил, что Москва поднимает и будет поднимать этот вопрос в Совете безопасности ООН.

ООН Россия Дмитрий Полянский
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