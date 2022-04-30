Россия определилась со сроками прекращения работы на МКС

Международная космическая станция. Архивное фото Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ определилось со сроками прекращения российского участия в проекте МКС, партнеров предупредят за год до этого, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Мы подготовили свои предложения, о чем я также говорил, они отправлены и правительству и президенту. Решение принято уже. Мы не обязаны о нем говорить публично, могу сказать только одно: в соответствии с нашими обязательствами мы за год предупредим наших партнеров об окончании нашей работы на МКС", - сказал Рогозин в интервью каналу "Россия-24" (ВГТРК).

12 апреля исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что "Роскосмос" продолжает оценку технического состояния российского сегмента МКС для возможности продления ее работы.

"Наши партнеры предлагают летать за пределами 2024 года. Мы будем пока продолжать оценивать технические состояние нашего сегмента", - сказал он.

25 января Рогозин говорил, что РКК "Энергия" проводит анализ состояния модулей МКС для определения предельного срока эксплуатации станции.

2 апреля он заявил, что госкорпорация в ближайшее время доложит руководству страны "конкретные предложения "Роскосмоса" по срокам завершения сотрудничества в рамках МКС с космическими ведомствами США, Канады, Евросоюза и Японии".

"Считаю, что восстановление нормальных отношений между партнерами по Международной космической станции и другим совместным проектам возможно лишь при полной и безоговорочной отмене незаконных санкций", - отметил глава "Роскосмоса".

Ранее в госкорпорации сообщили о получении писем от NASA, ESA и Канадского космического агентства с ответом на предложение о снятии санкций с предприятий российской космической отрасли. Как отмечалось в письмах, США и Канада считают своим приоритетом продолжение безопасной работы МКС. Глава NASA Билл Нельсон отметил, что существующие американские санкции не влияют на работу станции.

В 2021 году несколько российских космических предприятий, среди них самарский РКЦ "Прогресс" и "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ЦНИИмаш), были внесены в санкционные списки США.

Россия, как сообщалось, решила строить собственную орбитальную станцию, рассматривает вопрос о выходе из проекта МКС, объясняла это ухудшением технического состояния российского сегмента станции.