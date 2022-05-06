Россиянку Сапегу приговорили в Белоруссии к шести годам колонии

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Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Гродненский областной суд в пятницу приговорил гражданку России Софию Сапегу к шести годам колонии, сообщили в Генпрокуратуре Белоруссии.

"На основании ч.3 ст.130, ч.1 ст.179 Уголовного кодекса Республики Беларусь обвиняемой назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет", - проинформировали в Генпрокуратуре.

"Сапега признана виновной: в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды, розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенных группой лиц, повлекших тяжкие последствия; в незаконных собирании и распространении сведений о частной жизни, составляющих личную и семейную тайну другого лица, без его согласия, повлекших причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших", - говорится в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Ранее о приговоре Сапеге сообщили в незарегистрированном в Белоруссии правозащитном центре "Весна". "Политзаключенной Софии Сапеге присудили 6 лет колонии", - говорилось в сообщении.

В свою очередь в Верховном суде Белоруссии сообщили, что приговором суда с обвиняемой в пользу потерпевших взыскана материальная компенсация морального вреда на общую сумму 167 500 белорусских рублей (около $50 тыс. по текущему курсу), а также пошлина в размере 7 488 рублей (около $2 200) по гражданским искам.

"Обвиняемой изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу", - заявили в ВС Белоруссии.

Сапега - студентка Европейского гуманитарного университета, действующего в Вильнюсе (Литва), гражданка РФ. 23 мая 2021 года она возвращалась с отдыха в Греции с оппозиционным белорусским журналистом Романом Протасевичем. Белорусские власти вынудили самолет авиакомпании Ryanair, на борту которого находились Сапега и Протасевич, приземлиться в аэропорту Минска, где Сапега и Протасевич были задержаны.

Сапега содержалась в СИЗО КГБ Белоруссии, была переведена под домашний арест 24 июня прошлого года. В сентябре стало известно, что ее арест продлен до 25 декабря.

20 декабря ей было предъявлено окончательное обвинение по семи статьям Уголовного кодекса Белоруссии: ст. 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), ст. 365 (Вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел), ст. 366 (Насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг), ст. 130 (Разжигание вражды или розни), ст. 203-1 (Незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных), ст. 198 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста), ст. 389 (Угроза в отношении судьи или народного заседателя).

В конце декабря 2021 года дело Софии было направлено в суд. Судить ее начали в конце марта этого года.

В прокуратуре утверждали, что Сапега выполнила свои обязательства по договору о сотрудничестве и приняла меры по "возвращению доходов, полученных преступным путем". Девушка также написала прошение о помиловании на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко.