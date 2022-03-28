Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:21

В Белоруссии начался суд над россиянкой Сапегой

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В Гродно начался суд над гражданкой России Софьей Сапегой, сообщил в понедельник незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна".

"28 марта Гродненский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении гражданки России, политзаключенной Софьи Сапеги, обвиняемой по семи статьям Уголовного кодекса (Белоруссии - ИФ)", - говорится в сообщении.

В миреБелорусский оппозиционер Протасевич намерен судиться с RyanairБелорусский оппозиционер Протасевич намерен судиться с RyanairЧитать подробнее

Задержание вместе с Протасевичем

Сапега - студентка Европейского гуманитарного университета, действующего в Вильнюсе, Литва, гражданка РФ.

23 мая прошлого года Сапега возвращалась в Вильнюс с отдыха в Греции с белорусским блогером Романом Протасевичем - одним из создателей телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Самолет, на котором они летели, экстренно посадили в Минске под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

В аэропорту Минска Сапега и Протасевич были задержаны.

Сапега содержалась в СИЗО КГБ Белоруссии и переведена под домашний арест 24 июня. В сентябре стало известно, что ее арест продлен до 25 декабря.

В миреРоссиянка Софья Сапега попросила помилования у ЛукашенкоРоссиянка Софья Сапега попросила помилования у ЛукашенкоЧитать подробнее

Обвинение

20 декабря ей было предъявлено окончательное обвинение по семи статьям УК Белоруссии: ст. 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), ст. 365 (вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел), ст. 366 (насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг), ст. 130 (разжигание вражды или розни), ст. 203-1 (незаконные действия с информацией о частной жизни и персональными данными), ст. 198 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста), ст. 389 (угроза в отношении судьи или народного заседателя).

В конце декабря 2021 года дело Софии было направлено в суд. В прокуратуре утверждали, что Сапега выполнила свои обязательства по договору о сотрудничестве и приняла меры по возвращению доходов, полученных преступным путем. Девушка также написала прошение о помиловании на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Белоруссия Софья Сапега
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кремле заявили, что переговоры РФ и Украины в Турции могут пройти во вторник

Роспотребнадзор сообщил о пожарах в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Что случилось этой ночью: понедельник, 28 марта

"CODA: Ребенок глухих родителей" Шаха Хидера стал лучшим фильмом по версии "Оскара"

Fitch отозвало суверенные рейтинги России

Fitch отозвало суверенные рейтинги России

Власти Японии заявили, что конфисковать средства ЦБ РФ невозможно

Эксперты спрогнозировали рецессию мировой экономики без экспорта энергоносителей из России

Шольц заявил о необходимости укрепления противоракетной обороны Германии

Шольц заявил о необходимости укрепления противоракетной обороны Германии

Промышленное производство в Белоруссии за январь-февраль выросло на 19%

Промышленное производство в Белоруссии за январь-февраль выросло на 19%
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан заявил, что его военные остаются на своих позициях в селе Фаррух

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код