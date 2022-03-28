В Белоруссии начался суд над россиянкой Сапегой

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В Гродно начался суд над гражданкой России Софьей Сапегой, сообщил в понедельник незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна".

"28 марта Гродненский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении гражданки России, политзаключенной Софьи Сапеги, обвиняемой по семи статьям Уголовного кодекса (Белоруссии - ИФ)", - говорится в сообщении.

Задержание вместе с Протасевичем

Сапега - студентка Европейского гуманитарного университета, действующего в Вильнюсе, Литва, гражданка РФ.

23 мая прошлого года Сапега возвращалась в Вильнюс с отдыха в Греции с белорусским блогером Романом Протасевичем - одним из создателей телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Самолет, на котором они летели, экстренно посадили в Минске под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

В аэропорту Минска Сапега и Протасевич были задержаны.

Сапега содержалась в СИЗО КГБ Белоруссии и переведена под домашний арест 24 июня. В сентябре стало известно, что ее арест продлен до 25 декабря.

Обвинение

20 декабря ей было предъявлено окончательное обвинение по семи статьям УК Белоруссии: ст. 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), ст. 365 (вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел), ст. 366 (насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг), ст. 130 (разжигание вражды или розни), ст. 203-1 (незаконные действия с информацией о частной жизни и персональными данными), ст. 198 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста), ст. 389 (угроза в отношении судьи или народного заседателя).

В конце декабря 2021 года дело Софии было направлено в суд. В прокуратуре утверждали, что Сапега выполнила свои обязательства по договору о сотрудничестве и приняла меры по возвращению доходов, полученных преступным путем. Девушка также написала прошение о помиловании на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко.