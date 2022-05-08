Новым главой администрации Гонконга стал экс-секретарь по вопросам безопасности

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Джон Ли, бывший секретарь по вопросам безопасности Гонконга, избран новым главой этого специального административного района Китая, сообщила гонконгская администрация на своем сайте.

За него отдали голоса 1 416 из 1 500 членов коллегии выборщиков, отмечается в сообщении.

Джон Ли был единственным кандидатом на пост главы администрации. Его избрание, по оценкам западных экспертов, было предопределено.

Оценки были основаны на том, что в соответствии с реформой избирательной системы Гонконга его глава избирается коллегией выборщиков из 1 500 человек, состоящей из "патриотически настроенных" представителей, их уровень "патриотизма" определяется специальной комиссией. Для избрания за кандидата должны проголосовать более 750 выборщиков. Затем кандидатура избранного главы администрации должна быть утверждена центральным китайским правительством.

Действующая глава администрации Кэрри Лэм отказалась баллотироваться на второй срок. После того, как она была избрана в 2017 году, ей пришлось бороться с антиправительственными протестами и вспышками коронавирусной инфекции в Гонконге.

В предвыборную программу Джона Ли входило развитие специального административного района как международного, повышение его конкурентоспособности на фоне опасений некоторых западных правительств, включая Соединенные Штаты, что свободы и верховенство закона были подорваны принятым Пекином в 2020 году Законом о защите национальной безопасности в Гонконге.