Пекин утвердил реформу избирательной системы Гонконга

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) утвердил план реформы избирательной системы Гонконга, пишет гонконгская South China Morning Post со ссылкой на источник в ПК. В случае ее проведения, представителям оппозиции будет крайне трудно избраться в парламент.

Решение было принято единогласно 167 голосами. До этого план реформы одобрила сессия ВСНП. Вице-председатель ПК ВСНП Ван Чэнь в начале марта отмечал, что цель реформы - чтобы административным районом управляли патриоты - те, кто поддерживает восстановление суверенитета Китая над Гонконгом и "не вредит процветанию и стабильности Гонконга".

Реформа предусматривает расширение парламента с 70 до 90 мандатов. Комитет выборщиков будет направлять туда не 30 депутатов, как раньше, а 40. Еще 30 мандатов будет распределяться между корпорациями и профессиональными сообществами, по профессиональному признаку. Напрямую избираться будут только 20 человек от округов, нарезанных по географическому принципу, ранее таких депутатов было 35.

Кандидатов могут не допустить к выборам, если у полиции на них будет компрометирующая информация. Оспорить такое решение нельзя будет ни в суде, ни какой-либо другой инстанции.

Решение Китая вызвало озабоченность Великобритании и США. Госсекретарь Энтони Блинкен предупредил, что Вашингтон может "предпринять меры" из-за нарушения Пекином демократических принципов. Лондон добавил, что изменение избирательной системы Гонконга - еще одно покушение на права и свободы в бывшей британской колонии.