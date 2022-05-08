ЕС счел нарушением демократических принципов избрание нового главы Гонконга

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Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Евросоюзе считают, что избрание единственного кандидата на пост главы Гонконга Джона Ли еще больше подорвало и без того ослабленные "демократические принципы" данного спецрайона КНР.

"Европейский союз сожалеет об этом нарушении демократических принципов и политического плюрализма и рассматривает этот процесс отбора как еще один шаг в демонтаже принципа "одна страна, две системы", - говорится в заявлении руководителя дипломатии ЕС Жозепа Борреля от имени Евросоюза, распространенном в воскресенье в Брюсселе.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам в связи с избранием коллегией выборщиков главы исполнительной власти специального административного района Китая подчеркнул, что "Европейский союз придает большое значение сохранению высокой степени автономии Гонконга, а также уважению прав человека и основных свобод, включая свободу СМИ, демократические принципы и верховенство права, в соответствии с Основным законом и международными обязательствами".

Боррель от имени ЕС призвал власти Китая и Гонконга соблюдать свои национальные и международные обязательства, в частности, избирать руководителя исполнительной власти и членов законодательного совета всеобщим голосованием.

Как сообщалось, новым главой Гонконга избран бывший секретарь по вопросам безопасности этого специального административного района Китая Джон Ли.

За него отдали голоса 1416 из 1500 членов коллегии выборщиков, отмечалось в сообщении гонконгской администрации.

Ли был единственным кандидатом на пост главы администрации, поэтому его избрание было предопределено, считают западные эксперты.

Оценки были основаны на том, что в соответствии с реформой избирательной системы Гонконга его глава избирается коллегией выборщиков из 1500 человек, состоящей из патриотически настроенных представителей, их уровень "патриотизма" определяется специальной комиссией. Для избрания за кандидата должны проголосовать более 750 выборщиков. Затем кандидатура избранного главы администрации должна быть утверждена центральным китайским правительством.

Действующая глава администрации Кэрри Лэм отказалась баллотироваться на второй срок. После того, как она была избрана в 2017 году, ей пришлось бороться с антиправительственными протестами и вспышками коронавирусной инфекции в Гонконге.

В предвыборную программу Ли входило развитие специального административного района как международного, повышение его конкурентоспособности на фоне опасений некоторых западных правительств, включая Соединенные Штаты, что свободы и верховенство закона были подорваны принятым Пекином в 2020 году Законом о защите национальной безопасности в Гонконге.