США передают Украине новую партию оружия и военной техники

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - США выделяют Украине девятый пакет военной помощи на сумму $150 млн, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

В частности, украинцам будут поставлены 25 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, три противотанковых радара AN/TPQ-36, оборудование для создания электронных помех, запасные части.

В распространенном Пентагоном сообщении говорится, данный пакет помощи "адаптирован для удовлетворения важнейших на сегодня потребностей Украины".

Соединенные Штаты с начала правления администрации президента Джо Байдена выделили Украине $4,5 млрд "на помощь в области безопасности", в том числе примерно $3,8 млрд с начала Россией спецоперации на Украине. Всего с 2014 года США предоставили Украине помощь "в области безопасности" на сумму более $6,5 млрд., отметил Кирби.

Он добавил, что "Соединенные Штаты также продолжают работать со своими союзниками и партнерами над выявлением и предоставлением Украине дополнительных возможностей для самообороны".